CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ümit Özdağ'dan Kritik Toplantı

Özgür Özel ve Ümit Özdağ'dan Bir Araya Gelme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında, Özel, muhalefetin içindeki kargaşaya dikkat çekerek, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'ye yönelik eleştirileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Çelişki ve Sürtünme Yerine Birliktelik”

Özel, muhalefetin içindeki çelişkiler için, "Biz, muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle çelişki, sürtünme, sert dille cevap vermesinin, hiçbirimizi değil bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz" dedi. Özdağ’ın tutukluluk halinin sona ermesiyle ilgili "Bir utanç son buldu" ifadesini kullanan Özel, tüm siyasi tutukluların özgür kalmaları gerektiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunulmazlıklarıyla ilgili çarpıcı bir karşılaştırma yaptı.

“Siyasi Tutum ve Meclis İletişim Kazası”

Dervişoğlu'nun TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışma hakkında konuşan Özel, "Mecliste dünden akşama zaman zaman yaşanan bir iletişim kazası olmuş" diyerek Net bir açıklama yaptı. Tekin Bingöl’ün durumu ile ilgili "Ermeni soykırımı iddiaları konusundaki tutumu hiçbir partimizden farklı değil" diyerek, Meclis Başkanvekili Bingöl'ün yaşanan olaylar üzerindeki etkisini değerlendirdi.

“Altyapı Farkları ve Ekonomik Durum”

Özel, bir gazetecinin Erdoğan'ın mazot muhabbetine yanıt olarak, "Sayın Erdoğan, klimalı salonlardan çıkmasını, çiftçinin halini sorduğu yerlerde bir ziyaret geçirmesini dilerim. Türkiye ile Almanya arasındaki 3,5 kat farkın bilinmesi gerektiğini" söyledi. Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili yine çarpıcı rakamlarla dikkat çekti.

“Zeytinlikler ve Toplumsal Duyarlılık”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda yaşanan olayları da değerlendiren Özel, Mustafa Varank'ı eleştirerek, zeytinlikler üzerinde yapılan tartışmalara karşı toplumsal duyarlılıklar adına durduklarını belirtti.

Özdağ ise, tutukluluğu süresince sağlanan destek için Özel'e teşekkür ederek, "Herkesin siyasi görüşünden bağımsız olarak eşit olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var" diyerek sözlerini tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol), CHP Genel Merkezi'nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sağ) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol), CHP Genel Merkezi'nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sağ) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.