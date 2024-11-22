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CHP Heyeti, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'de

CHP, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:22
CHP Heyeti, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'de

CHP Heyeti, Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, heyet, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere bir araya gelecek. Bu anlamlı ziyarete, CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, parti üyeleri ve öğretmenler de katılacak.

Özgür Özel, ziyarete annesi, babası ve öğretmeniyle birlikte katılarak, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayacak. Etkinlik, "Cumhuriyet'imizin Işığında, Başöğretmenimizin Yolunda" sloganıyla saat 12.30'da gerçekleşecek.

Anıtkabir ziyareti sonrasında ise, CHP Genel Merkezi'nde 15.00'te bir Öğretmenler Günü daveti düzenlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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