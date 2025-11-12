CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada’dan Emniyet Müdürü Niyazi Turgay’a Ziyaret

CHP Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada ve heyeti, Emniyet Müdürü Niyazi Turgay’ı ziyaret ederek güvenlik, kurumlar arası iş birliği ve toplumsal huzuru görüştü.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:29
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Iğdır İl Başkanı Nizamettin Ada ve beraberindeki heyet, Iğdır İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Niyazi Turgay’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede ele alınan konular

Ziyarette, kentte yürütülen güvenlik çalışmaları, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, şehirdeki huzur ve güven ortamının korunması adına yapılabilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

CHP heyetinde; İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek, İl Başkan Yardımcıları Ali Aydın, Bahattin Parlak, Bilgihan Ova, İbrahim Kaya ile Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Telli Gültekin yer aldı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

