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CHP İstanbul İl Başkanı, Polonez İşçilerine Destek Ziyaretinde Bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı, işten çıkarılan Polonez işçilerini ziyaret ederek destek verdi ve taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:43
CHP İstanbul İl Başkanı, Polonez İşçilerine Destek Ziyaretinde Bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Polonez Fabrikası İşçilerine Destek Verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çatalca'daki Polonez fabrikası önünde işten çıkarılan işçilerin eylemine katılarak destek ziyareti gerçekleştirdi.

Çelik, yanında CHP İl Başkanlığı yetkilileri ve ilçe başkanları ile birlikte işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinlemek üzere fabrika önüne geldi. İşçilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında Tekgıda-İş Sendikası yetkililerinden bilgi alan Çelik, görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

İşten Çıkarma Gerekçesi Olmadığını Vurguladı

Yapılan açıklamalarda Çelik, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, bu durumun işten çıkarma gerekçesi olamayacağını ifade etti. İşçilerin işlerine geri alınmalarını, sendikal haklarının korunmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini gerektiğini belirten Çelik, "Polonez işçileri 70 gündür bir direniş sergiliyorlar. 146 Polonez işçisi, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldılar," dedi.

Destek Büyüyor

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de işçilerin haklı mücadelesini tam desteklediklerini belirterek, işverenlere müzakere konusunda çağrıda bulundu.

İşçiler, "Sendikal hakkımızı istiyoruz," tezahüratları ile eylemlerini sürdürdü. Ayrıca, "Anayasa uygulansın istiyoruz," "Sendikal haklarımız engellenemez" ve "İşimizi geri istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdılar.

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