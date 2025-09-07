CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Protesto: Özgür Çelik'e Destek

Partililer, mahkemenin 'tedbiren görevden uzaklaştırma' kararına ve İstanbul Valiliğinin bazı ilçelerdeki 3 günlük eylem yasağına tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 23:52
CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Protesto: Özgür Çelik'e Destek

CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Protesto

Mahkeme kararı ve valilik yasağına tepki

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, mahkemenin 'tedbiren görevden uzaklaştırma ve geçici kurul atama kararı' ile İstanbul Valiliğince bazı eylem ve gösterilerin yasaklanmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ve geçici kurul atanmasının ardından, İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik'e destek vermek amacıyla il binası önünde saat 23.00'te toplanma çağrısı yaptı.

İstanbul Valiliğince bazı ilçelerde 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri ve anma törenleri gibi eylem ve etkinliklerin yasaklanmasının ardından, polis ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı.

Güvenlik güçleri, binanın bulunduğu alana çıkan yolları giriş ve çıkışa kapattı ve il binasının önüne ilerlemeye çalışan partililere izin vermedi. Kalabalığın il binası önündeki bekleyişi sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu Tunus'a Ulaştı: Greta Thunberg de Katıldı
2
Samsun İlkadım'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
3
Şeyh Doha'da Al Sani ile Görüştü: Gazze Krizi ve Filistin Devleti Tanınma Girişimi
4
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı
5
Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Teleskoplarla Net Şekilde Görüldü
6
Manisa Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
7
Adana Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı