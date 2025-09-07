CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Protesto: Özgür Çelik'e Destek

CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Protesto

Mahkeme kararı ve valilik yasağına tepki

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, mahkemenin 'tedbiren görevden uzaklaştırma ve geçici kurul atama kararı' ile İstanbul Valiliğince bazı eylem ve gösterilerin yasaklanmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ve geçici kurul atanmasının ardından, İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik'e destek vermek amacıyla il binası önünde saat 23.00'te toplanma çağrısı yaptı.

İstanbul Valiliğince bazı ilçelerde 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri ve anma törenleri gibi eylem ve etkinliklerin yasaklanmasının ardından, polis ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri aldı.

Güvenlik güçleri, binanın bulunduğu alana çıkan yolları giriş ve çıkışa kapattı ve il binasının önüne ilerlemeye çalışan partililere izin vermedi. Kalabalığın il binası önündeki bekleyişi sürüyor.