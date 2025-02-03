CHP İstanbul, Okul Güvenliğine Dikkat Çekti

CHP İstanbul'dan Eğitim Öğretim Dönemi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Bolu Yangını ve Okul Güvenliği

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, açıklamasında Bolu Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden 36 öğrencinin okullarında ikinci döneme başlayamadığını ifade etti. Cömert, bu trajik olayla birlikte okulların ve yurtların güvenliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cömert, “Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte okullarımız yeterince denetlenmiyor.” diyerek, okulların güvenlik açığına vurgu yaptı.

CHP'nin Eğitim Vizyonu

Çocukların en güvenilir alanlardan biri olması gereken okullarda birçok kaza, yaralanma, şiddet ve hatta ölüm olaylarının yaşandığını belirten Cömert, CHP olarak eğitim hakkı için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Cömert, “Tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı için, hem görevde olan hem de atama bekleyen öğretmenlerimizin hakları için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, velilerin maddi ve manevi olarak yaşadığı sorunların da gündeme alınacağını belirtti.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.