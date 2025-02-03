DOLAR
36 -0,39%
EURO
36,92 0,88%
ALTIN
3.240,07 -0,45%
BITCOIN
3.438.850,37 2,36%

CHP İstanbul, Okul Güvenliğine Dikkat Çekti

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:52
CHP İstanbul, Okul Güvenliğine Dikkat Çekti

CHP İstanbul'dan Eğitim Öğretim Dönemi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Bolu Yangını ve Okul Güvenliği

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, açıklamasında Bolu Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden 36 öğrencinin okullarında ikinci döneme başlayamadığını ifade etti. Cömert, bu trajik olayla birlikte okulların ve yurtların güvenliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cömert, “Müfettişlik sisteminin tarumar edilmesiyle birlikte okullarımız yeterince denetlenmiyor.” diyerek, okulların güvenlik açığına vurgu yaptı.

CHP'nin Eğitim Vizyonu

Çocukların en güvenilir alanlardan biri olması gereken okullarda birçok kaza, yaralanma, şiddet ve hatta ölüm olaylarının yaşandığını belirten Cömert, CHP olarak eğitim hakkı için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Cömert, “Tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı için, hem görevde olan hem de atama bekleyen öğretmenlerimizin hakları için çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, velilerin maddi ve manevi olarak yaşadığı sorunların da gündeme alınacağını belirtti.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl...

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ekber Cömert, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
2
İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı
3
Rusya, Suriye ile Tartus Üssü Üzerindeki Diyaloglarını Devam Ettirecek
4
Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı
5
Pendik'te Yıkılan Binada Doğal Gaz Patlamasıyla Yangın Çıktı
6
Kanser Yükü Bazı Ülkelerde 20 Yılda İki Katına Çıkacak
7
İsrail'de 1200 Ultra Ortodoks Yahudi İçin Gözaltı Emri Çıkarıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!