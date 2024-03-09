CHP İzmir adayı Tugay'dan gönderme: Dostun attığı Gül bizi Yaralıyor

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Tunceliler Kültür Dayanışma Derneği başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada seçime dair birçok açıklamada bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birikimleri konusunda kıymetini vurgulayan Tugay, mali disipline ihtiyacı olduğu konusuna değindi. Cumhur ittifakının seçimi kazanamayacağını belirten Tugay , acil bir sonuca ihtiyacı olduklarını ve bu kişilere erken genel seçime götürülmesi gerektiğini belirtti.

BAŞKAN ADAYINDAN SİTEM



''Dostun attığı Gül bizi Yaralıyor'' ifadesine yer vererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na serzenişte bulunan Tugayi AKP'ye destek veren her bireyin ülkeye zarar verdiğini açıkladı. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirten aday, siyasi hesaplar yapma zamanı olmadığını belirtti

Seçimlerde sadece kendi adına değil, CHP ilkeleri doğrultusunda hareket edeceklerini sözlerine ekledi. Belediye başkanına göndermede bulunan Tugay, 1 dakika bile yanında durmadığını açıklarken başka şehirlerde başkaları için çalıştığını belirterek sitem etti.