Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,91 0,29%
EURO
35,04 -0,05%
ALTIN
2.222,19 1,19%

CHP İzmir adayı Tugay'dan gönderme: Dostun attığı Gül bizi Yaralıyor

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Tunceliler Kültür Dayanışma Derneği başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada seçime dair birçok açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 15:06
CHP İzmir adayı Tugay'dan gönderme: Dostun attığı Gül bizi Yaralıyor

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Tunceliler Kültür Dayanışma Derneği başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada seçime dair birçok açıklamada bulundu. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birikimleri konusunda kıymetini vurgulayan Tugay, mali disipline ihtiyacı olduğu konusuna değindi. Cumhur ittifakının seçimi kazanamayacağını belirten Tugay , acil bir sonuca ihtiyacı olduklarını ve bu kişilere erken genel seçime götürülmesi gerektiğini belirtti. 

BAŞKAN ADAYINDAN SİTEM

''Dostun attığı Gül bizi Yaralıyor'' ifadesine yer vererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na serzenişte bulunan Tugayi AKP'ye destek veren her bireyin ülkeye zarar verdiğini açıkladı. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini belirten aday, siyasi hesaplar yapma zamanı olmadığını belirtti 

Seçimlerde sadece kendi adına değil, CHP ilkeleri doğrultusunda hareket edeceklerini sözlerine ekledi. Belediye başkanına göndermede bulunan Tugay, 1 dakika bile yanında durmadığını açıklarken başka şehirlerde başkaları için çalıştığını belirterek sitem etti.

İLGİLİ HABERLER

Arabası olana 150 TL indirim müjdesi! 5 dakikada bunu yapmak yeterli!

Arabası olana 150 TL indirim müjdesi! 5 dakikada bunu yapmak yeterli!

Hiç evi olmayana TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 22 ilde oturanlar yaşadı

Hiç evi olmayana TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 22 ilde oturanlar yaşadı

Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Bankada hesabı olanlara büyük şok! Haberi alan hemen kapattırıyor

Bankada hesabı olanlara büyük şok! Haberi alan hemen kapattırıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Savunma Bakanlığı'nda son dakika atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
2
Meteoroloji'den son dakika uyarı: Kar ve sağanak yağış geliyor
3
Kurum: ''Bisiklet ulaşım aracı olacak, yeni yollar kuracağız''
4
CHP İzmir adayı Tugay'dan gönderme: Dostun attığı Gül bizi Yaralıyor
5
Bakırköy-Bağcılar Metro hattı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacak
6
Bitlis'te korkunç vahşet! 3 hane bireyini katletti
7
İlk sahur ne zaman? İşte en uzun ve en kısa oruç tutacak iller

Memurlar karalar bağlayacak! O miktar bir anda maaşlarından kesilecek

Evine fatura gelenlere 200 TL para iadesi! 31 Mart'a kadar süre verildi

Arabası olana 150 TL indirim müjdesi! 5 dakikada bunu yapmak yeterli!

Patlamış mısırın en lezzetli hali böyle oluyor! Dibini tutturmadan yapmak mümkün

Hiç evi olmayana TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 22 ilde oturanlar yaşadı

Masabaşı çalışmak isteyen hemen başvuruyor! Bakanlığa çok sayıda büro personeli alınacak

O bankada hesabı olana 12 ay ücretsiz oldu! Başvuruya gerek bile kalmayacak

Altın fiyatlarında deprem gibi tahmin! 3500 TL için o tarih işaret edildi

Bankada hesabı olanlara büyük şok! Haberi alan hemen kapattırıyor

Evde 1-2-3-4 kişi yaşıyorsa hemen başvurun! Faturanızın 260 TL'sini devlet ödeyecek

Sıfır TOGG'da sıfır faiz fırsatı! Yerli otomobil almak isteyene büyük fırsat

O şartı sağlayana PTT yardımı! Dar gelirliye 5.330 TL maaş bağlanacak