CHP Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddete Dur Dedi: "Çare Eşitlikte Çalıştayı"

CHP Kadın Kolları'ndan Kadına Yönelik Şiddete Dur Dedi

CHP Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Çare Eşitlikte Çalıştayı" düzenledi. Bu önemli etkinlik, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi ve partinin kadın kolları yönetimi, üyeleri ile partililer katılım gösterdi.

Toplumsal Mücadele Vurgusu

Çalıştayın açılışında konuşan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve toplumsal ayrıma son verme adına çok boyutlu bir mücadelenin şart olduğunu vurguladı. Böke, "Birbirimizden farklı olmamız dünyanın en doğal şeyi. Önemli olan, bu farklılıkları kabul ederek birlikte mücadele azmini göstermektir," dedi.

Böke, kadınların söz sahibi olduğu bir toplum yaratmak için bir düzen değişikliği gerektiğini ve bu değişikliğin, iletişim kurabilen, empati yapabilen bir toplum oluşturarak sağlanabileceğini ifade etti. Ayrıca, kadına yönelik şiddetin, her gün hayatın her alanında karşılaşılan bir gerçek olduğunu, bazen de kadınların canlarını kaybetmesi ile sonuçlandığını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alkolü

Böke, çalıştayda kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için çözümler üzerinde durulacağını aktararak, "Birbirimizden öğrendiklerimizle ilerleyeceğiz. Bir araya gelerek, sayılarla ifade edilmeyen kayıplarımızın üzerine gitmemiz gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Asu Kaya'dan Önemli Açıklamalar

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil, ekonomik, psikolojik ve cinsel boyutlarıyla da var olduğunu belirtti. Kaya, "Kadına yönelik şiddet bir kader değil, toplumsal bir sorundur," diyerek, bu sorunun politik öncelikler ve toplumsal uzlaşı ile çözülebileceğini dile getirdi.

Kaya, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkili bir şekilde uygulanması için mücadele edeceklerini ve koruyucu tedbirlerin hayata geçmesi için takipçi olacaklarını vurguladı.

Çalıştayda ayrıca, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında uzman akademisyenler ve katılımcılar fikir alışverişinde bulunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"na katılarak konuşma yaptı.