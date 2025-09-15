CHP Kurultay İptali Davasında Ara Karar

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayının iptali talebine ilişkin davada ara karar açıklandı.

Duruşmaya katılanlar ve savunmalar

Duruşmada partiyi temsilen avukatlar Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan, kurultay delegelerinin avukatı olarak ise Onur Yusuf Üregen hazır bulundu. Hakim dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Avukat Üregen, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının sandık başı konularla sınırlı olduğuna ilişkin hükmü hatırlatarak, sandık başını aşan uyuşmazlıkların adli yargının görev alanına girdiğini savundu. Üregen, zaman aşımı ve hak düşürücü süre iddialarının muteber olmadığını, davanın kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk iddialarına dayandığını belirtti.

Üregen ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda parti üyesi hakkında ceza davası açıldığını, bazı şüpheliler hakkında dokunulmazlık işlemlerinin sürdüğünü ve dosyadaki kayıtların bu iddiaları desteklediğini ifade etti. Bu kapsamda kurultayın kamu düzenine aykırı olarak mutlak butlanla batıl olduğunu savundu ve seçilmiş genel başkan, MYK, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarını talep etti. Salonda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer Üregen'in bazı ifadelerine tepki gösterdi.

Davaya ilişkin karşı savunma

Avukat Çağlayan, YSK'nın seçim yargısı kapsamında kongre kararlarına ilişkin görevli olduğunu öne sürerek, kongrelerin ve bunlara bağlı seçimlerin denetlenmesi bakımından YSK'nın yetkili olduğunu savundu. Çağlayan, dava konusunun mahkemenin yargı yolu bakımından görevsizliği iddiasını yineledi.

Çağlayan, davacılar tarafından ileri sürülen "suç organizasyonu" tanımının iddianamede bulunmadığını, davanın esas amacının partiyi kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesini sağlamak olduğunu ileri sürdü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin daha önceki tedbir kararına atıf yaparak, yaşanan uygulamaların partinin yönetimine etki etmeyi amaçladığını savundu.

Çağlayan ayrıca, mutlak butlan halinin kanunda sayılı hükümlerin aksine hareket edilmesiyle ortaya çıkacağını belirterek, "Mutlak butlan hali çıkarılamaz" ifadelerini kullandı. Davayı açan bazı kişilerin dava tarihinde üyelik haklarından yararlanamadığı iddiasını da dile getirdi.

Mahkemenin ara kararı

Sözcük ve taleplerin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğini belirterek karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılmasına ve bu mahkemelerin karar ve gerekçeli kararlarının dosyaya kazandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listelerinin birleştirme tutanakları dahil olmak üzere, seçime katılan/katılmayan ve oy kullanan/kullanmayan tüm delegelerin isim listelerinin istenmesine; ayrıca İstanbul il kongresinde seçime katılan/katılmayan, oy kullanan/kullanmayan delege listesinin talep edilmesine hükmetti.

Duruşma, 24 Ekim 2025'e ertelendi.