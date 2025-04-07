CHP Kurultayı Sonuçlandı: Yeni Parti Meclisi Üyeleri Belirlendi

CHP'de Kurultay Süreci Tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel'in kurultayda açıkladığı anahtar listesinin tamamı PM'ye girmeye başardı.

Yeni İsimler Görevde

60 kişilik PM listesinde yer alan 49 isim, daha önceki dönemden tanıdık isimler arasında yer alırken, toplamda 11 yeni isim de PM'de görev alacak. Kurultayda seçilen 60 kişilik PM'nin 8 üyesi ise Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

PM listesinin oluşumunda 181 kişi, YDK için ise 51 kişi başvuruda bulundu. Yapılan oylama sonucunda, Denge Denetleme listesinden ise hiçbir isim PM'ye giremedi ancak önemli oranda oy aldıkları gözlemlendi.

Öne Çıkan İsimler

Geçmişte PM'de yer alan ancak yeni anahtar listede yer almayan isimler arasında Volkan Demir, İlhan Uzgel, Emin Umut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık bulunuyor.

Yeni PM Üyeleri

Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesinde yer alan yeni PM üyeleri arasında Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, Berna Özgül, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Berkay Gezgin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emine Uçak Erdoğan ve Bahattin Bahadır Erdem yer alıyor.

Oy Durumları

Denge Denetleme listesinden yer alan Orhan Sarıbal, 414 oyla 53. sırada, ve Tunç Soyer 404 oyla 55. sırada yer alırken, daha birçok isim de oylamada kendine yer buldu. Örneğin, Celal Çelik 213 oyla 82. sırada, Barış Bozkurt ise 205 oyla 88. sırada yer aldı.