CHP'li Akbulut'tan Çiftçilere Faiz Affı Talepleri

CHP'li İzzet Akbulut'tan Çiftçilere Müjde Niteliğinde Teklif

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, çiftçilerin banka ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerinin silinmesi gerektiğini savundu. Meclis'te gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akbulut, "Çiftçinin banka ve tarım kredi kooperatiflerine borçlarının faizlerini silelim" dedi.

Üzücü Olay ve Çözüm Önerileri

Ayrıca, Burdur'da bir yem karma makinesine düşen bir kişinin yaşamını yitirmesi olayına da değinen Akbulut, bu durumun çok üzücü olduğunu ifade etti. Yüksek yem girdi maliyetlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeterince ele alınmadığının altını çizen Akbulut, üreticilerin kendi çözümlerini bulmaya çalıştığını belirtti. "Tarım ve Orman Bakanlığının konuya el uzatması gerekiyor" diyen Akbulut, Bakanlığın bir maliyet tablosu oluşturması ve yem fiyatlarını sabitlemesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçi Borçları ve Kanun Teklifi

Çiftçilerin toplamda 868,6 milyar lira banka borcu ve yaklaşık 55 milyar lira tarım kredi kooperatiflerine borcu olduğunu belirten Akbulut, bu konuda TBMM Başkanlığına bir kanun teklifi sunduğunu açıkladı. Akbulut, "Çiftçiyi borç yükünden kurtarmak adına faizleri silelim ve onlara, bu borçları 4 yıl içinde eşit taksitler halinde ödeme imkanı sunalım" ifadesini kullandı.

Lokantacı Esnafının KDV Yükü

Bunun yanı sıra, lokantacı esnafının KDV yüküne de değinen Akbulut, "Lokantacı esnafının, gıda sektörüne iş yapan esnafın mal alımlarındaki KDV oranı yüzde 1, çıkış yaptıklarında faturalandırdıklarındaki KDV oranının da yüzde 1 olması gerekmektedir. Bu durum, esnafların her ay ekstra bir KDV yüküyle karşılaşmamalarını sağlamalıdır" dedi.