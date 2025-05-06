CHP'li Bağcıoğlu OYAK Genel Müdürlüğü Önünde Önemli Açıklamalar Yaptı

Bağcıoğlu'ndan OYAK Genel Müdürlüğü Önünde Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, OYAK Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) emekli askerler için alması gereken tedbirleri vurguladı. Bağcıoğlu, emekli askerlerin ve silah arkadaşlarının haklarını koruma yükümlülüğüne dikkat çekti.

Yoksulluk Sınırının Altında Maaşlar

Bağcıoğlu, OYAK Yönetim Kurulu'nda veya Genel Merkezi'nde çalışan emekli askerlerden, enflasyona ezdirmeyecek bir nema oranı belirlemelerini beklediklerini ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri emeklilerinin büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altında, emekli astsubayların ise açlık sınırının altında maaş aldığını belirtti.

Şeffaf ve Adil Yönetim Vurgusu

Bağcıoğlu, emekli ya da muvazzaf personelin haklarını korumanın asli görevleri olduğunu belirterek, şeffaf yönetim ve yüksek nema hedeflerini vurguladı. “Amacımız, OYAK'ın ordunun yardımlaşma özelliğini sağlamasıdır,” dedi.

Tatmin Edici Promosyon Talebi

Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk, yasada daimi üye sıfatlarına rağmen OYAK'ın hiçbir kurulunda temsil edilmediklerini belirtti. Ayrıca, tatmin edici bir promosyon açıklanmasını ve genel kurulda açıklanacak kar payı oranının üyeleri memnun edecek şekilde olmasını talep etti.

Askerlik Onuru ve Teğmenler

Gazetecilerin, Bağcıoğlu’na sorularıyla ilgili bir tanıdık konu olan ihraç edilen 5 teğmen meselesi gündeme geldi. Bağcıoğlu, bu teğmenleri koruma görevini her emekli askerin ve her Türk vatandaşının yükümlülüğü olarak gördüğünü ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü önünde Ordu Yardımlaşma Derneğine (OYAD) ve diğer derneklere destek vermek için basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü önünde Ordu Yardımlaşma Derneğine (OYAD) ve diğer derneklere destek vermek için basın açıklaması yaptı.