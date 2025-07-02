CHP'li Başarır'dan Enerji Yasası Uyarısı ve Sivas Dayanışması

CHP'li Başarır'dan Enerji Yasası Uyarısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri alınmasını talep etti. Başarır, "Eğer çekilmezse CHP Grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi, yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas Olaylarına Dikkat Çekti

Başarır, toplantıda ayrıca Sivas’ta 2 Temmuz 1993'teki olaylarda hayatını kaybedenleri andı. O gün Anayasal düzene karşı bir başkaldırı yapıldığını savunan Başarır, "Üzülerek söylüyorum ki 2012'de bu dava zaman aşımına uğratıldı. Karanlık derin güçler o yobazları yargıda korudu. Ama acılarımız zaman aşımına uğramadı," şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Soruşturmasına Tepki

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Başarır, "Yolsuzluk soruşturması" olarak nitelendirdiği durumu eleştirdi.

Kanun Teklifine Tepki ve Direniş Vurgusu

Başarır, enerjiden ve madenden sorumlu meslek gruplarından gelen zeytin üreticisi çiftçileri ve çevrecileri kürsüye davet ederek, kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini yineledi. "Eğer çekilmezse CHP Grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi, yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz," dedi.

Meclis'in Kapatılması Tehdidi

Bir gazetecinin sorusu üzerine Başarır, "Eğer bu yasayı getirirlerse 17 Temmuz'da Meclisi kapatmayı düşünüyorlar. Bu Meclisi kapattırmayız." diye belirtti.

Zafer Partisi'nin Mitinge Katılmama Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından CHP tarafından düzenlenen mitinge Zafer Partisi'nin katılmama kararını değerlendiren Başarır, "Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sadece CHP cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız için değil, nerede bir mağdur varsa onun için veriyoruz," dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.