DOLAR
39,8 0,09%
EURO
46,99 0,25%
ALTIN
4.279,86 -0,07%
BITCOIN
4.287.950,2 -1,74%

CHP'li Başarır'dan Enerji Yasası Uyarısı ve Sivas Dayanışması

CHP Grup Başkanvekili Başarır, enerji yasası için direniş edeceğiz dedi. Sivas olaylarına dikkat çekti, İzmir soruşturmasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 14:06
CHP'li Başarır'dan Enerji Yasası Uyarısı ve Sivas Dayanışması

CHP'li Başarır'dan Enerji Yasası Uyarısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri alınmasını talep etti. Başarır, "Eğer çekilmezse CHP Grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi, yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas Olaylarına Dikkat Çekti

Başarır, toplantıda ayrıca Sivas’ta 2 Temmuz 1993'teki olaylarda hayatını kaybedenleri andı. O gün Anayasal düzene karşı bir başkaldırı yapıldığını savunan Başarır, "Üzülerek söylüyorum ki 2012'de bu dava zaman aşımına uğratıldı. Karanlık derin güçler o yobazları yargıda korudu. Ama acılarımız zaman aşımına uğramadı," şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Soruşturmasına Tepki

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Başarır, "Yolsuzluk soruşturması" olarak nitelendirdiği durumu eleştirdi.

Kanun Teklifine Tepki ve Direniş Vurgusu

Başarır, enerjiden ve madenden sorumlu meslek gruplarından gelen zeytin üreticisi çiftçileri ve çevrecileri kürsüye davet ederek, kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini yineledi. "Eğer çekilmezse CHP Grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi, yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz," dedi.

Meclis'in Kapatılması Tehdidi

Bir gazetecinin sorusu üzerine Başarır, "Eğer bu yasayı getirirlerse 17 Temmuz'da Meclisi kapatmayı düşünüyorlar. Bu Meclisi kapattırmayız." diye belirtti.

Zafer Partisi'nin Mitinge Katılmama Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından CHP tarafından düzenlenen mitinge Zafer Partisi'nin katılmama kararını değerlendiren Başarır, "Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Sadece CHP cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız için değil, nerede bir mağdur varsa onun için veriyoruz," dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamada...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamada...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı
2
200 Kadın, Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'nde Balık Gölü'nü Keşfetti
3
Kore Gazisi Halil Kanar, Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Türk Kızılay, Orman Yangınlarından Etkilenenlere 288 Bin Kumanya Desteği Sağladı
5
İranlı Yahudi Toplumu Liderinden İsrail Saldırılarına Dair Açıklama
6
Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!