CHP'li Emir: Can Atalay Hakkındaki AYM Kararı Saygı Duyulması Gereken Bir Adım

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulunda Gülizar Biçer Karaca tarafından Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) hükmünün okunmasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Emir, Karaca'nın Anayasa'ya bağlı ve hukuka saygılı bir Meclis Başkanvekili olarak hareket ettiğini belirtti.

Emir, düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaları eleştirdi. Bu durumun, milli irade ve Anayasa'ya bağlıılık açısından önemli bir tavır olarak nitelendirileceğini vurguladı.

“Sayın Gülizar Biçer Karaca, Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerini kullanarak, milli irade ve Anayasa'dan yana bir tavır sergilediğini” söyleyen Emir, iktidar tarafından yürütülen tartışmaların gereksiz ve anlamsız olduğunu belirtti.

Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin parlamentoda grubu bulunan partilerin, sahip olduğu üye sayısı oranında temsil edildiğini ifade eden Emir, “Gülizar Biçer Karaca, CHP'li milletvekillerinin oyuyla seçilmiş bir adaydır. Dolayısıyla birinin inayetiyle orada oturmamaktadır,” dedi.

Emir ayrıca, Meclis Başkanının gerektiğinde Meclis Başkanvekili yerine geçerek Genel Kurulu yönetme yetkisi olduğunu belirterek, Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığına dikkat çekti.

Hükümetin, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile Avrupa Birliği (AB) yaptığı anlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olumsuz etkileri olacağına dair sessiz kaldığını da dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.