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CHP'li Erhan Adem: Suriye’nin Toprak Bütünlüğü Sağlanmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı ve demokratik yönetim çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:59
CHP'li Erhan Adem: Suriye’nin Toprak Bütünlüğü Sağlanmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Hatay'da Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da yaptığı basın toplantısında Suriye'nin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Adem, "Suriye'nin mutlaka toprak bütünlüğünün sağlanıp, parçalara ayrılmadan demokratik bir yönetimin olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Önemi ve Suriye'deki Durum

Partisinin Hatay il başkanlığında konuşan Adem, Hatay'ın kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, son dönemlerde Suriye'de yaşanan olaylara dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin olumlu müdahalelerde bulunacağına inandığını ifade etti.

Adem, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Tarım ve Orman bakanlıklarının Suriye'de bazı yatırımlarını açıklamasını ele alarak, "Hatay'ı düzeltmeden Suriye'de hiçbir şey yapılamayacağını" savundu.

Deprem Konutları ve Tarım Alanları

Deprem konutları ile ilgili eleştirilerde bulunan Adem, konutların bedava verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Merkez Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi'ndeki tarım alanlarını gezerek, yağmur yağdığında su altında kalan alanlara ilişkin çözüm bulunmasını istedi.

Adem, basın toplantısının ardından Hatay Valiliği, Antakya Ziraat Odası, CHP Antakya İlçe Başkanlığı ve Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası gibi çeşitli kurumları ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin Hatay il başkanlığında basın açıklaması...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin Hatay il başkanlığında basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin Hatay il başkanlığında basın açıklaması...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin Hatay il başkanlığında basın açıklaması yaptı.

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