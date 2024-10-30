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CHP'li Günaydın'dan Esenyurt Belediye Başkanı'na Destek

Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasını eleştirdi ve ekonomik durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:06
CHP'li Günaydın'dan Esenyurt Belediye Başkanı'na Destek

Günaydın, Gözaltı Sürecini Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Bu soruşturmanın sonucunu serinkanlılıkla bekleyeceğiz. Amacınızı biliyoruz. O amacınıza yürüyemeyeceksiniz. Burası eninde sonunda çağdaş, demokratik bir hukuk devletine dönüşecek," ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet ve Ekonomik Sorunlar

Günaydın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü anarak, Cumhuriyet'inin büyük bir antiemperyalist mücadele olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında 8. sırada bulunduğunu belirtti.

"Türkiye gıda enflasyonu en yüksek ülkeler arasında" diyen Günaydın, geniş tanımlı işsizlik oranının %27,2'ye yükseldiğini aktardı. Ekonomik gelişmelere dikkat çekerek, "Vatandaşın kredi kartı borcu bir haftada 6,5 milyar lira arttı. Toplam borç 1 trilyon 680 milyar lira," diye devam etti.

Vergi ve Faiz Politikaları

Günaydın, bu yıl vatandaşlardan 11,1 trilyon lira vergi toplanmasının planlandığını, bu durumun geçen yıla göre %46,5 artışa tekabül ettiğini belirtti. Faiz ödemelerinin 1 trilyon 950 milyar lira olarak öngörüldüğünü ifade etti.

"Bundan dolayı, kamu hizmetlerini kısacaklar ve bütçe harcamalarını azaltacaklar. Gerçek enflasyon çok daha yüksek, vatandaş enflasyon altında kalmaya devam edecek," dedi.

Adalet Bakanlığı'na Eleştiriler

Özer'in gözaltı süreciyle ilgili, "Davet etseniz gelmiyor mu? İtibar suikastı yapmaya gerek yok," dedi. Ayrıca, adalet sistemine seslenerek, iktidarların geçici olduğunu hatırlattı ve vicdani kanaatlere göre iş yapılması gerektiğini vurguladı. "Bu soruşturmanın sonucunu serinkanlılıkla bekleyeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

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