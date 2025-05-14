CHP'li Hasan Öztürk'ten TÜİK'e Sert Eleştiri: 'Güvenilirliğini Yitirdi'

CHP'li Öztürk, TÜİK'in Enflasyon Verilerini Eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerini sert bir dille eleştirdi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "TÜİK, güvenilirliğini yitirmiştir. Açıkladığı rakamların bu millet nazarında bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu tablolara, TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakarak milletin maaşına zam yapmayın," dedi.

PKK'nın Fesih Kararına Değindi

Bağlamında, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararını da değerlendiren Öztürk, bu bağlamda yapılan açıklamalara dikkat çekti. Lozan Antlaşması'na atıfta bulunarak, "Lozan'ı yok saymak, kurtuluş mücadelesini de yok saymak demektir. Mustafa Kemal ve askerlerinin kurtuluş mücadelesi sonucunda elde ettiği Kurtuluş Savaşı'nın başarısı ve Lozan, bu başarının tapusudur. Dolayısıyla Lozan'ı kıyaslamak, Kurtuluş Savaşı'nı yok saymak, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aslında bir karşıtlık, Mustafa Kemal ile ilgili karşıtlıktır," ifadelerini kullandı.

Barışın İnşası İçin Adalet Şart

Öztürk, barışın nasıl inşa edilmesi gerektiğine de değinerek, "Barış, kapalı kapılar ardında konuşularak, iç siyasete malzeme edilerek inşa edilemez. Adaletin olmadığı bir Türkiye'de ise barıştan kesinlikle söz edemeyiz" şeklinde konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.