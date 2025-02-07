CHP'li Murat Emir, Merkez Bankası'nın Enflasyon Hedefini Sert Dille Eleştirdi

CHP'li Murat Emir, Enflasyon Hedefini Eleştirdi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Merkez Bankası'nın 2025 yılı için belirlediği enflasyon hedefini güncelleyerek, "Daha bu aydan enflasyon hedeflemesini arttırıyorlar. Hangi rakamı tutturdunuz da biz size inanacağız?" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 33 vatandaşın sahte alkolden zehirlenerek yaşamını kaybetmesi olayını da gündeme getiren Emir, yetkililerden olayla ilgili doyurucu bilgi alınamadığını vurguladı.

Vicdansızlık ve Yaşam Tarzı Dayatmaları

Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılan açıklamanın siyasi bir açılışta yapılmasının, 33 kişinin ölümünü hafife almak olduğunu belirten Emir, bu durumu "vicdansızlık" olarak değerlendirerek, "Ülkenin yarısından fazlasına yaşam tarzı dayatılıyor" ifadelerini kullandı.

Vergi Politikaları ve Ekonomik Yönetim Eleştirisi

Türkiye'deki vergilendirme sisteminin bir vergi toplama politikası olmaktan çıktığını savunan Emir, alkollü içeceklere yönelik aşırı vergilendirmeyi de eleştirdi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkardığını hatırlatan Emir, "Ocak ayı enflasyonu ile bütün ekonomik modellerin patladığını" ifade etti.

Emir, Ekonomi yönetiminin "savrulduğunu" belirterek, "Devlet ve ekonomi yönetilmiyor, yoksulların, işsizlerin ve emeklilerin sırtına yükleniyor" sözleriyle sağlık ve sosyal güvenlik sistemini eleştirdi.

Afet İmar Fonu ve Deprem Konutları

Afet İmar Fonu'nun nereye harcandığını bilmediklerini belirten Emir, bu fonun yasa gereği 3 ayda bir açıklanması gerektiğini ifade etti. İktidarın deprem konutlarının yalnızca %30'unu teslim edebilmesini de eleştirerek, bu durumun sorumsuzluk olduğunu kaydetti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Üzerine

Bir gazetecinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayını önseçimle belirleme sorusuna cevap veren Emir, "Parti Meclisimiz ön seçim yönergesinin nasıl ayrıntılandırılacağına karar verecek" şeklinde konuştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yarışında Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Emir, çift açıkça adaylıklarına değindi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.