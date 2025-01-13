CHP'li Nazlıaka Esenyurt'ta Belediyelere Destek Verdi

Aylin Nazlıaka, Esenyurt'ta belediye başkanlarına destek vererek demokrasi mücadelesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:22
CHP'li Nazlıaka Esenyurt'ta Belediyelere Destek Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka Esenyurt’ta Konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Nazlıaka, belediye başkanlarının arkasında olduklarını vurgulayarak, "Onlara güveniyor, onların verdiği mücadelede onlarla birlikte yan yana olmaktan onur duyuyoruz," dedi.

Ahmet Özer'e Destek

Nazlıaka, sabah saatlerinde cezaevinde ziyaret ettiği ve silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in, demokrasi talebini dile getiren halkla birlikte olduğunu belirtti. Özer’in durumunu eleştirerek, "Mesnetsiz iddialarla suçlandığı ve 76 gündür iddianamesinin yazılmadığı" konusunda halkı bilgilendirdi.

Konuşmasında demokrasi mücadelesine olan inancını yineleyen Nazlıaka, "Biz asla demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz, hukukun buharlaşmasına, adaletin yok sayılmasına alışmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımızın mesnetsiz iddialarla, sanki suçluymuş gibi ilan edilmesine yönelik algı operasyonu yürütülmesine alışmayacağız," sözlerini sarf etti.

Son olarak, Aylin Nazlıaka, belediye başkanlarının yanlarında olmaktan kaynaklı onurlarını dile getirirken, mücadelelerinin devam edeceğini yineledi.

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