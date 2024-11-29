CHP'li Ocaklı, Maden Şirketlerinin Ekolojik Tahribatını Değerlendirdi

CHP'li Ocaklı, Maden Faaliyetlerini Eleştirdi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye'deki maden şirketlerinin faaliyetlerinin ekolojik yıkıma neden olduğunu vurguladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de son zamanlarda ekolojik bir yıkım yaşanıyor. Bu yıkımın merkezinde, maden şirketlerinin faaliyetleri bulunuyor" dedi.

Maden Ruhsatlarındaki Artış ve Ekolojik Tahribat

Ocaklı, Türkiye genelinde maden ruhsatlarının olağanüstü bir şekilde arttığını belirterek, "29 ilin yüzde 67'si dördüncü grup madenlerle ruhsatlandırılmış durumda. Son 10 yılda yaşanan bu artış, ekolojik tahribat ve kimyasal atıkların havaya, suya ve toprağa karışması gibi birçok felakete yol açtı" ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'deki Durum

Özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki maden faaliyetlerine de değinen Ocaklı, 2024 yılının şubat ayı verilerine göre, Giresun'un yüzde 85'inin, Rize'nin yüzde 82'sinin, Trabzon'un yüzde 77'sinin, Ordu'nun yüzde 74'ünün, Artvin'in yüzde 71'inin ve Gümüşhane'nin yüzde 93'ünün maden ruhsatlı olduğunu aktardı.

Ocaklı, yerel halkın maden faaliyetlerine karşı uzun süredir çeşitli eylemlerle mücadele ettiğini, ancak iktidarın ruhsatlandırma programlarına devam ettiğini savundu.

Tutuklu Vatandaşın Durumu

Basın toplantısında, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yer aldı. Bayraktutan, maden şirketlerinin faaliyetlerine karşı çıktığı için Dursun Ali Koyuncu adlı bir vatandaşın 83 gündür tutuklu olduğunu belirtti. "Çağdaş ceza hukukunda tutuklama, cezalandırma amacı gütmeyen bir tedbirdir. Dursun Ali Koyuncu'nun bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.