İğneada'da Hamsi Denetimi: Kota ve Taşıma Şartları İncelendi

İğneada'da Hamsi Denetimi

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kontrollerini sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki balıkçı barınaklarında detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Denetimin Kapsamı

Ekipler, avlanan hamsinin kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma şartlarını mercek altına alarak üretim planlaması doğrultusunda barınaklarda titiz kontroller yaptı. Yetkililer, denetimlerin sürdürülebilir balıkçılığın korunması açısından önemine vurgu yaptı.

Sonuç ve Bilgilendirme

Denetimler sırasında balıkçılara avlanma sezonu kuralları ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik bilgilendirmeler de yapıldı. Ekiplerin kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı ve barınakların genel olarak kurallara uygun şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.

Balıkçıların Görüşü

Balıkçılar ise düzenli denetimlerin hem sektör hem de çevre açısından önem taşıdığını belirterek çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yetkililer, denetimlerin sezon boyunca aralıksız devam edeceğini kaydetti.

DEMİRKÖY'DE BALIKÇI BARINAKLARINDA DENETİM YAPILDI