CHP'li Otobüs Şoförü Gökhan Gülyurt, 'Dur' İhtarına Uymamak Suçlamasıyla Hakim Karşısında

CHP'li Otobüs Şoförü Gökhan Gülyurt Hakim Karşısına Çıktı

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında, polisin 'dur' ihtarına uymadığı iddiasıyla zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme suçundan dava açıldı. Duruşma Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada Tanık ve Sanık Beyanları

Duruşmada tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt ile taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa söz verildi. Sanık, kasti bir eyleminin olmadığını belirterek, 'Genel Başkanımızın çağrısının ardından etkinlik alanına görevlileri ulaştırmaya çalışıyordum. Emniyet mensuplarına karşı bir husumetim söz konusu olamaz. Polis memurlarının üzerine araç sürmedim. Basına yansıyan videolar hızlandırılmış, ben aracı yavaş kullanıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.' şeklinde savunma yaptı.

Tanık olarak dinlenen CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, diğer milletvekilleriyle birlikte araçta olduklarını belirterek, 'Polis memuru hukuksuzca aracı durdurmak istedi. Sanık yavaşlamıştı ama biz yola devam etmesini istedik. Bir süre sonra bir defa daha durdurulduk. Araçtan indik. Bir komiserle yaptığımız görüşme sonrası aracımıza eskort araç tahsis edildi. Yolumuza öyle devam ettik. Polis memurunun üzerine araç sürülmedi.' ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, otobüsün durdurulmasının hukuki bir zemini olmadığını, Gülyurt'un araç içindeki parti yöneticilerinin talimatlarını yerine getirdiğini ve araçta bulunanların müvekkillerinin işvereni niteliğinde olduğunu belirterek, diğer milletvekillerinin tanık olarak dinlenmesini ve müvekkilin beraatini talep etti.

Müşteki avukatları ise dosyadaki kamera kayıtlarına dayanarak, polis memurunun otobüs gelmeden yaklaşık 100 metre önce yolun ortasına geçip 'dur' ikazında bulunduğunu, sanığın bunu görmesine rağmen yoluna devam ettiğini belirterek cezalandırma talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, sanık Gökhan Gülyurt'un duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı 3 Kasıma erteledi.

İddianamedeki İddialar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan'da, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken, 06 CHP 66 plakalı makam otobüsün sürücüsü Gökhan Gülyurt'un, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A.'nın 'dur' ikazına uymadığı öne sürüldü.

İddianamede, Gülyurt'un aracı önce Sare Y. ve Okan A.'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine ilerlediği belirtildi. Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö.'nün elini kaldırarak ısrarla 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığı, Mehmet Ö.'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı iddia edildi.

Ayrıca, Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istendiği ancak Gülyurt'un 'dur' ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği öne sürüldü.

İddianamede, Gülyurt'un 'silahtan sayılan otobüsü' müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu, görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu ve sanığın zincirleme şekilde bu suçtan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği kaydedildi.