CHP'li Özçağdaş: YKS'ye Başvuranların Sayısı Düşüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, YKS Sonuçlarını Değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında; başvuran sayısındaki düşüşe dikkat çekti. Özçağdaş, "YKS'ye başvuranların sayısı düşme eğilimindedir. Bunun sebebinin ne olduğunun araştırılması günlük tartışmalardan, demeçlerden daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

Partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda, YKS’ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 560 bin olduğunu vurguladı. Özçağdaş, bu rakamın geçen yıl 3 milyon 120 olduğunu hatırlatarak, "Sınavın taleplerine cevap vermediği açık" dedi.

Aday Sayıları ve Öğrenci Performansı

Özçağdaş, lise son sınıfta olan aday sayısının 825 bin olduğunu belirtti ve mezun durumda olanların ise bu sayının iki katı olduğunu belirtti. Bu durumun, öğrencilerin mezun olduktan sonra tekrar tekrar sınava girmek zorunda kaldığını gösterdiğini ifade etti.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarına değinen Özçağdaş, "Matematik ve fen bilimleri sorularında doğru cevapların son derece düşük olduğunu"> vurguladı. Son mezunların matematik testindeki ortalama doğru cevap sayısının 6.6 ve fen bilimlerinde 4.6 olduğunu kaydetti.

Mağduriyet ve Şeffaflık Talepleri

Özçağdaş, YKS'de mağduriyet yaşayan bazı adayların TYT ve AYT için yapılan eşdeğerlik sınavlarına dair sorular yöneltti. "Adaylar hangi koşullara göre alınmaktadır? Bu adayların sınava alınmasına kimler karar vermektedir?" diyerek şeffaf bir açıklama talep etti.

Sonuç olarak, YKS'nin mevcut durumunun ve yeterliliğinin sorgulanması gerektiğini savunan Özçağdaş, "Bu yıl il bazında toplamda kaç kişi sınava alındı?" sorusunu da gündeme getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin genel merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin genel merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.