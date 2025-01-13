CHP'li Şahbaz: Yenidoğan Çetesi, Bebekleri Menfaat İçin Katlediyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, yenidoğan çetesinin bebekleri menfaat karşılığında katlettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:39
CHP'li Şahbaz: Yenidoğan Çetesi, Bebekleri Menfaat İçin Katlediyor!

CHP'li Şahbaz'dan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 47 sanığın yargılandığı 'yenidoğan çetesi' davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Bakırköy Adalet Sarayı önünde basın toplantısı düzenleyen Şahbaz, bebeklerin menfaat uğruna katledildiğini vurguladı.

19 Özel Hastanede Faaliyet Gösteriyorlar

Şahbaz, 'Yenidoğan çetesi'nin, herkesin gözü önünde 19 özel hastanede yuvalandığını belirterek, “Yenidoğan çetesi marifetiyle en masumlarımız, bebeklerimiz, menfaat karşılığında daha fazla gelir elde edebilmek için katledilmiştir.” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Eleştirisi

Davada yargılanan sanıkların yalnızca suçu işleyen kişiler olduğunu söyleyen Şahbaz, İl Sağlık Müdürlüğü'nün durumun etkin bir biçimde denetlemediğini ifade etti.

Beşiktaş Belediyesi’ne Yapılan Operasyon

Şahbaz, bugün davanın ikinci duruşması yapılacağını hatırlatarak, “Sabah öğreniyoruz ki Beşiktaş Belediyemize operasyon düzenleniyor ve belediye başkanımız gözaltına alınıyor. Bu operasyonlar, bizim Türkiye'nin birinci partisini lekelemek için yapılan operasyonlardır.” şeklinde konuştu.

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