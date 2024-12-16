CHP'li Sibel Suiçmez: Asgari Ücret Politikaları Çocukların Geleceğini Tehdit Ediyor

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yetersiz asgari ücret politikalarının Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan çocukların yetişme sürecinde ciddi olumsuz etkilere yol açtığını ifade etti.

Suiçmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin artık bir istisna olmaktan çıktığını belirterek, "Asgari ücret, olağan ücret haline gelmiş, ülkemizin geniş bir kesimi için yaşam standardının temel belirleyicisi olmuştur," dedi.

Türkiye'deki çalışanların yarısının asgari ücretli olduğunu vurgulayan Suiçmez, bu durumun endişe verici boyutlara ulaştığını ve yoksulluk ile açlık sınırı altındaki hane halkı sayısının giderek arttığını kaydetti. Ayrıca, temel gıda maddelerine ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını söyledi.

Suiçmez, asgari ücret meselesinin yalnızca ekonomik istatistiklerle sınırlı olmadığını, sosyal hayat, aile yapısı ve özellikle çocukların geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. "Yetersiz asgari ücret politikalarının yalnızca bugünün ekonomik koşullarını değil, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişme sürecini de olumsuz etkilediğini göstermektedir," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yeni asgari ücret taleplerinin 30 bin Türk lirası olduğunu ve bunun altındaki herhangi bir rakamı kabul etmeyeceklerini vurguladı.