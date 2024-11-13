CHP'li Suiçmez: Her 4 Çocuktan Biri Okula Aç Gidiyor

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki çocukların beslenme durumuna dikkat çekti. Suiçmez, "Ülkemizde her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Her 5 öğrenciden biri de haftada bir gün okulda yemek yiyemiyor," dedi.

Suiçmez, OECD raporlarına göre Türkiye'de 6,5 milyon, partisinin hazırladığı rapora göre ise 9,4 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını belirtti. Çocuk nüfusunun üçte üçünün okul çağında olduğunu ifade eden Suiçmez, "Ülkemizde faturalarını ödeyemeyen aileler nedeniyle çocuklar, sağlıklı beslenme imkanından mahrum kalıyor," şeklinde konuştu.

Suiçmez, ayrıca, besin tüketimiyle ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Ekmek ve makarna gibi ucuz yiyecekleri tüketen çocukların oranının yüzde 64,4 olduğunu belirtirken, her gün meyve tüketebilen çocukların oranının yüzde 50,5, sebze tüketebilenlerin oranının ise yüzde 33 olduğunu vurguladı. Et ve balık tüketebilen çocuk oranı ise sadece yüzde 10,2 düzeyinde.

Suiçmez, İzmir’de meydana gelen ve 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangını da anımsatarak, bu facianın, iktidarın uyguladığı politikaların sonucu olduğunu savundu. "Alın size AKP iktidarının Türkiye Yüzyılı," diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.