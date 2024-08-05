CHP'li Tanrıkulu'dan Instagram Erişim Engeline Sert Eleştiri

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Instagram Erişim Engeline Tepki

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engelinin Anayasa'ya terst olduğunu ifade etti.

Meclis'te Basın Toplantısı Düzenlendi

Tanrıkulu, Meclis'te gerçekleştirilen basın toplantısında Türkiye genelinde 50 milyon Instagram kullanıcısı bulunduğunu belirterek, bu uygulamanın erişime kapatılmasını şiddetle eleştirdi.

Sosyal Medyanın Önemi Vurgulandı

Tanrıkulu, Instagram ile birlikte Youtube, X, TikTok gibi platformların yalnızca birer sosyal iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda global ölçekte ifade, düşünce, iletişim, bilgi edinme ve ticaret hakkı gibi önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Keyfi Uygulamalar ve Anayasa Mahkemesi

Tanrıkulu, özellikle Instagram'a getirilen erişim engelinin Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, bu konuda alınan bazı örnek kararların bulunduğunu söyledi. "Bu tarz keyfi uygulamalar, Türkiye'de hukukun var olmadığına dair ciddi bir gösterge niteliğindedir," diye ekledi.

Olağanüstü Toplantı Çağrısı

Tanrıkulu, Can Atalay hakkındaki gerekçeli kararına da değinerek, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partisi milletvekillerinin 14 Ağustos tarihinde Meclis'i bu konunun görüşülmesi için olağanüstü toplantıya çağıracağını açıkladı.