CHP'li Taşcıer'den emek mitingi çağrısı: "Asgari ücretlilerin yaşam hakkına ses olacağız"

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Taşcıer, geçtiğimiz aylarda düzenledikleri çeşitli mitinglerle toplumun çeşitli kesimlerini temsil ettiklerini belirtti. Bu çerçevede, 30 Haziran'da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek olan "Emek Mitingi" ile milyonların sesini duyuracaklarını vurguladı.

Taşcıer, son beş ay içinde enflasyonun yüzde 75'i aşarak hayatın giderek pahalılaştığını ve asgari ücretin bu artışa ayak uyduramadığını ifade etti. Ayrıca, kredi kartı borçları, işsizlik, doğal gaz faturaları, açlık ve yoksulluk sınırı gibi ekonomik zorlukların arttığını dile getirdi.

Asgari Ücret Açıklamalarına Eleştiri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete zam yapılmayacağı ve emeklilere refah payı verilmeyeceği yönündeki açıklamalarını eleştiren Taşcıer, bu politikaların toplumsal bir bedeli olacağını belirtti.

Vatandaşlara Miting Daveti

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu'na atıfta bulunan Taşcıer, Türkiye'nin gelir düzeyi, sosyal destek, sağlıklı yaşam süresi gibi kriterlerde dünya genelinde 143 ülke arasında 98'inci sırada yer aldığını hatırlattı. Adil bir yaşam ve hakça bölüşüm için Gebze'deki mitinge tüm duyarlı vatandaşları davet etti.