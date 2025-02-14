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CHP'li Zeybek: "Artık Üyelerin Kararıyla Seçimler Gerçekleşecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne'deki toplantıda üyelerin seçime katılacağını duyurarak, partisinin yeni dönem hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:41
CHP'li Zeybek: "Artık Üyelerin Kararıyla Seçimler Gerçekleşecek"

CHP'li Zeybek, Edirne'de Yeni Dönem Hedeflerini Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne'de düzenlenen "İl Belediye Başkanları Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Zeybek, artık sadece cumhurbaşkanı adayı belirlemekle kalmayacaklarını, tüm seçimlerde parti üyelerinin kararına başvuracaklarını vurguladı.

Yeni Dönemde Öne Çıkan Hedefler

Edirne Belediyesinin Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’ndaki toplantısında, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Zeybek, asgari ücretin yetersiz olduğunu ifade etti. CHP iktidarında vatandaşlara daha iyi imkanlar sunacaklarını iddia eden Zeybek, 23 Mart'ta yapılacak ön seçim sürecinin devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Zeybek, "Bundan böyle sadece cumhurbaşkanını değil her alanda ön seçimi ve her alanda üyeye başvurmanın çok daha ileri noktalara geldiği yeni dönem içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı adayımız seçimleri kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı'nın Destek Sözü

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise, seçildiği günden bu yana Edirne için durmadan çalıştıklarını ve tarım kenti olan Edirne’nin çiftçilerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer CHP'li belediye başkanlarının yaşadığı hukuksuzluklara da dikkat çekti.

Toplantıda çiftçilerden Seçkin Sütcan ve Seher Tosun, belediyenin sağladığı desteklerden duydukları memnuniyeti belirterek Akın'a teşekkür ettiler. Programa katılan üreticilere ise "Çiftçi Destek Kartı" hediye edildi.

Toplantının Katılımcıları

CHP'nin Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Parti Meclisi Üyeleri Baran Bozoğlu, Ecevit Keleş, Baki Aydöner de toplantıya katıldı. Ayrıca, çok sayıda CHP'li belediye başkanı, partililer ve üreticiler etkinlikte yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Edirne Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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