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CHP Lideri Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti ve Sosyal Medya Açıklamaları

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından sosyal medya engeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:34
CHP Lideri Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti ve Sosyal Medya Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu'nun X sosyal medya platformundaki hesabına getirilen erişim engeline değinerek hukuki süreçlerin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

İmamoğlu'nun İfadesi Üzerine Açıklama

Özel, “Ekrem İmamoğlu yaptığı bir paylaşımla suç işliyorsa, suç olan ifade neyse ona dava açarsın. Tazminat davası açarsın, suç duyurusunda bulunursun, cezalık bir durum varsa ceza davası açarsın. Bir suç varsa mahkeme karar verir, o paylaşıma engel gelir.” şeklinde konuştu.

Başka Tutuklulara da Destek

Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Tayfun Kahraman ve Can Atalay gibi isimlerle de görüştüğünü ifade etti. Ayrıca, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu hakkında da bilgi vererek acil şifalar diledi.

Yasal Süreç ve X Platformuna Çağrı

İmamoğlu'nun hesap kısıtlamasının kaldırılması için X platformuna başvuracaklarını belirten Özel, “X, bu karara uymamalıdır.” diyerek platforma çağrıda bulundu.

AKM Olayı Üzerine Sorular

Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi sırasında makam aracının Atatürk Kültür Merkezi'nin otoparkına alınmamasına dair soruya yanıt verirken, durumu eleştirerek söz konusu kişinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

İmamoğlu'na Destek Sürekliği

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu'nun ziyaretinde, sosyal medya hesabının kapatılmasının üzücü olduğunu belirtirken, milletin desteğiyle geleceğe umutla baktıklarını ifade etti. Birlikte hareket edip güçlenerek zafer kazanacaklarını vurguladı.

Öte yandan, Ferdi Zeyrek, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ahmet Aras ve Özlem Çerçioğlu gibi birçok belediye başkanı da İmamoğlu'nu ziyaret ederek desteklerini sundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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