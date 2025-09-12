CHP Lideri Özgür Özel'den A Milli Takım'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Final

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den A Milli Takım'a Tebrik: EuroBasket 2025'te Final
Özel, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı yenerek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tebrikler 12 Dev Adam. Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor, final müsabakasında başarılar diliyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor."