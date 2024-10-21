CHP Lideri Özgür Özel'den Ahmet Taner Kışlalı'ya Anma Mesajı

Özgür Özel'den Anma Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bombalı bir suikast sonucunda hayatını kaybeden eski kültür bakanı, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı, vefatının 25. yılında andı.

Açıklamalar ve Hatırlatmalar

Özel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Değerli akademisyen, bilim insanı, Cumhuriyet'in ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Ahmet Taner Kışlalı'yı, hain bir suikastla aramızdan ayrılışının 25'inci yılında saygıyla anıyorum." diyerek Kışlalı'nın mirasına sahip çıktığını vurguladı.

Bu anma, aynı zamanda Kışlalı'nın düşüncelerinin ve Cumhuriyet'in değerlerinin önemini hatırlatmak amacı taşıyor.