CHP Lideri Özgür Özel'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Katliamına Sert Tepki

Özgür Özel, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in devlet terörünü kınadı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:02
CHP Lideri Özgür Özel'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Katliamına Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İzmir'deki Tören Açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Özel, konuyla ilgili olarak, "Hepimize düşen amasız, fakatsız olarak İsrail'in mezalimini, yaptığı devlet terörünü bir kez daha kınamaktır." dedi.

Filistin Davasına Desteği Vurguladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Eygi için düzenlenen törene katılan Özel, Eygi’nin Filistin davası için mücadele ettiğini belirtti. Özel, "Ayşenur, bugünün Deniz Gezmiş'idir ve sosyalist bir bakış açısına sahip olarak Filistin davasının arkasındadır." şeklinde konuştu.

Filistin Davası Tüm Türkiye'nin Davasıdır

Özel, Filistin meselesinin yalnızca sol kesimlerin değil, tüm Türkiye’nin meselesi olduğunu dile getirdi. "1970'lerde Bülent Ecevit'in Yaser Arafat ile kurduğu ilişki, benim çizgimdir. Filistin davası, bu ülkenin sosyalistleri ve sosyal demokratlarının mücadelesidir." dedi.

İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

Özel, İsrail’in saldırılarını bir misilleme olarak başlattığını ve bunun sonucunda bir soykırıma giriştiğini belirtti. "Hepimiz İsrail'in yaptığı devlet terörünü kınamakla yükümlüyüz" diyen Özel, uluslararası alanda daha tutarlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Tarihsel Mağduriyetin Yükü Yahudilere Yüklenemez

Özel, ayrıca İsrail yönetimini eleştirerek, "Yahudilerin tarihsel mağduriyetinin Netanyahu'nun uygulamalarıyla kötüye kullanılmasını kınıyoruz. Bu, dünya barışını tehdit eden bir durumdur" ifadesini kullandı.

İkili Standartlara Dikkat Çekti

Özel, dünya genelinde Ukrayna için katı tutum sergileyen ülkelerin, Filistin konusuna geldiğinde daha esnek bir yaklaşım sergilemesini eleştirerek, uluslararası alanda adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.

Özetle, CHP lideri Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin katliamına yönelik olarak uluslararası topluma Filistin'in yanında durma çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir'e getirildi.

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