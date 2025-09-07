DOLAR
CHP Lideri Özgür Özel'den 'Filenin Sultanları'na Tebrik: 2025 FIVB'de Gümüş Madalya

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:42
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'Filenin Sultanları'na Tebrik

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Teşekkürler Filenin Sultanları. 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali'nde, büyük bir mücadeleyle şampiyonayı ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azim, inanç ve mücadele ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun."

