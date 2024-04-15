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CHP lideri Özgür Özel, ertelenen Filistin ziyaretini ilk fırsatta gerçekleştireceğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün (15 Nisan) Filistin’e gideceğini duyurmuştu. Ancak İran ve İsrail arasındaki gerilim sonrası, bölgede uçuşlar durdurulmuştu. Özel, ilk fırsatta bu ziyaretin gerçekleşeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:19
CHP lideri Özgür Özel, ertelenen Filistin ziyaretini ilk fırsatta gerçekleştireceğini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel, daha önce duyurulmuş programında yer alan planlamaya göre, bugün Filistin’e gidecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecekti. Ancak İsrail ve İran arasında yaşananlar sonrasında, bölgedeki hava sahası kapatıldı. Özel, Filistin’e gidiş planı ile ilgili “Hava sahalarımızın kapanması nedeniyle maalesef bugünkü planı iptal etmek durumunda kaldık” açıklamasını yaptı.

Özgür Özel, mümkün olan ilk fırsatta Filistin’e gideceğini, Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti. Özel, ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımların sıkıntısız bir şekilde bölgeye ulaştırılmasının hayati önem taşıdığının da altını çizdi.

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