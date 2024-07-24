CHP Lideri Özgür Özel: Lozan Antlaşması'nın Kahramanı İsmet İnönü

Özgür Özel, Lozan'ın Anlamını Vurguladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Heybeliada'daki İnönü Evi Müzesi'nde gerçekleştirilen Lozan Antlaşması'nın 101. Yılı Etkinliği'nde konuştu. Etkinlikte, İsmet İnönü'nün Lozan'daki duruşu ve taktikleri üzerine önemli noktalar ele alındı.

İsmet İnönü'nün Stratejik Açıklamaları

Etkinlikte Özel, İnönü'nün müzakerelerdeki stratejisini ve karşı tarafın tutumunu değerlendirerek, "İsmet Paşa, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini temsil eden bir liderdir. Masada oturduğunda, 'Ben buraya Mudanya'dan geliyorum' diyerek bağımsız bir milletin sesi olduğunu ifade etmiştir." dedi.

Sadakat ve İnat

Özel, İnönü'nün 4 Şubat 1923'te masayı terk ettiğini ancak 23 Nisan'da tekrar geri döndüğünü hatırlattı. Yüzyüze geldiği zorluklara rağmen sabırla 92 gün süren müzakerelere katıldığını belirtti.

İnönü'nün Cesareti ve Vatanseverliği

Özel, İnönü'ye yönelik bir suikast tehlikesine karşı gösterdiği cesareti örnek vererek, "İsmet Paşa, Türk bayrağını sökmeye rıza göstermeyen bir liderdir. Bugün bir İsmet İnönü ölür, yarın bir başkası gelir ve bu mücadelenin devam edeceğini göstermiştir." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, bu şekilde Lozan Antlaşması'nın tarihsel önemini ve İnönü'nün bunu nasıl başardığını katılımcılara aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Heybeliada'daki İnönü Evi Müzesi'nin bahçesinde, Lozan Antlaşması'nın 101. Yılı Etkinliğine katılarak konuşma yaptı.