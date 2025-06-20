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CHP Lideri Özgür Özel, Öğrencilere Başarı Diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YKS'ye girecek öğrenciler için başarı diledi ve Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'e destek açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:52
CHP Lideri Özgür Özel, Öğrencilere Başarı Diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Öğrencilere Başarı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir ve yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek tüm öğrencilere başarı diledi. Özel, Hacı Bayram Veli Cami avlusunda düzenlenen lokma dağıtımı etkinliğinde açıklamalarda bulundu ve Nehir için özel destek mesajı verdi.

Nehir için Söz Verdik

Özel, Nehir'in sınav heyecanını paylaştığını belirterek, "Nehir, ilk andan itibaren defalarca 'Beni şimdi sınava kim götürecek?' diyordu. Ben de söz verdim, 'Merak etme babanın yerine ben seninle sınava geleceğim' dedim. Yarın onu üniversite sınavına sokacağız. Hem Nehir'e hem de yarın sınava girecek bütün öğrencilere zihin açıklığı diliyoruz,” dedi.

Seçim Tarihleri Değişti

Özgür Özel, bu hafta yapacakları Tekirdağ mitinginin de sınav nedeniyle pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya mesajına göndermede bulunarak, "Mertçe bir tutumdur," ifadesini kullandı.

Ali Babacan'ın Açıklamaları Üzerine Değerlendirme

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın CHP listelerinden seçime girmenin partisine olumsuz etkisi olduğu yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Özel, "2023 seçimlerinden önce ve sırasında yaşananlardan dersler alacağımız kesin. Babacan’ın değerlendirmelerine saygı duyuyorum,” şeklinde ifade etti.

Özel'den Avukat Tutuklamasına Tepki

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasıyla ilgili soruya yanıt veren Özel, "Bir avukatın nasıl gözaltına alınacağı ve tutuklanacağı belirli kurallara tabidir. Bu kurallara uyulmadığını gözlemliyoruz," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayrına Hacı Bayram Veli Cami avlusunda lokma dağıttı, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde dua etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayrına Hacı Bayram Veli Cami avlusunda lokma dağıttı, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde dua etti.

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