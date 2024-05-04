CHP Lideri Özgür Özel ve Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 19.05'te başlayan buluşma, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.



31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez yüz yüze bir araya gelen Özel ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde, Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme de gündeme geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti.