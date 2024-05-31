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CHP lideri Özgür Özel ‘yeni anayasa’ için konuştu: “Erdoğan’a anayasa yapamayız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘yeni anayasa’ tartışmaları ile ilgili konuştu. Özel, “Anayasayı herkesle konuşabiliriz, her doğan için anayasa yapabiliriz, ama Erdoğan’a anayasa yapamayız” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:45
CHP lideri Özgür Özel ‘yeni anayasa’ için konuştu: “Erdoğan’a anayasa yapamayız”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TMMOB’un 48. Genel Kurulu’na katıldı ve burada bazı açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasına ‘Gezi Parkı’ eylemlerinde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Daha sonra gündemle ilgili konuşan Özel, ‘yeni anayasa’ tartışmalarına da değindi.

CHP lideri Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“Onları sahiplenmemiz gerekiyor”

“Gezi’yi terörize edenlerin kendilerinin terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı, şimdi ceza çekiyorlar. Gezi nedeniyle içeride olan arkadaşlarımız için ise şu an bu salonda alkış kopuyorsa, 15 milyon insan Gezi için sokağa çıktıysa Tayfun Kahraman hepimiz için orada yatıyordur. Hepimizin onları sahiplenmesi lazım.”

“Erdoğan’a anayasa yapmayız”

“Gelin anayasa yapalım diyenlere şunu söylüyoruz: Önce mevcut anayasada ne yaptınız? Eğer anayasa her doğan göre yapılıyorsa, bu anayasa herkesi kapsar. Ama Erdoğan’a göre yapılan anayasa 8 yıl sonra Erdoğan’a uymuyor. O zaman yenisine ne gerek var? Ben bu haklı korkuyu anlıyorum. Ben, bize oy verenlerin ve 83 milyonun sorumluluğunu taşıyorum. O masaya oturursam bana ‘ne işin var o masada?’ diye sorulabilir. Muhalefete oy verenlerin rızasını kazanmak için mevcut anayasaya tam bir şekilde uyum sağlamak lazım. CHP sivil bir anayasa yapar. Her doğan için herkesle konuşabiliriz ama Erdoğan’a anayasa yapmayız.”

“Siz anayasaya uymuyorsunuz”

“Mevcut anayasaya uyulsa, arkadaşlarımız içerde olmaz, İstanbul Sözleşmesi’nden tek bir imzayla çıkılamaz. Anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı illegal değildir. Belediyelere, üniversitelere kayyum atanıyorsa, ODTÜ Devrim Stadı öğrencilere kapalıysa siz anayasaya uymuyorsunuz demektir.”

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