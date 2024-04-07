CHP'liler YSK binasının önünde toplandı: Hatay seçimleri iptal edilsin

CHP lideri Özgür Özel ve partililer, Hatay'da seçim sonuçları kesinleşmeden önce mazbatanın AK Parti'nin adayına verilmesini protesto etmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına geldi. Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener ile yaklaşık 10 dakika süren bir görüşme yaptıktan sonra YSK önünde basın açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, yapılan basın açıklamasında Hatay'daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini ve şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Hatay'da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılmasıdır. Ayrıca tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Seçimin iptalini talep ediyoruz. Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır. Bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimlere, seçim kurulu üyelerine adalete uygun, haklı, hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz."