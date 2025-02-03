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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Seçim hazırlıkları ve aday kriterleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:25
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı, saat 13.20'de başladı ve gündeminde oldukça önemli konular yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, Özgür Özel'in 5-7 Şubat tarihleri arasında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerine düzenleyeceği ziyaretlerin yanı sıra, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, ekonomi, iç ve dış politika ile etkinlik takvimi gibi meseleler ele alınacak.

Ayrıca, partinin bir sonraki genel seçimde gösterilecek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için getirilecek aday kriterleri, ön seçim için yönerge hazırlıkları ve süreçler de toplantıda masaya yatırılacak.

Öte yandan, bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'ye katılması durumu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partiye dönüşü gibi konuların da MYK'de gündeme gelmesi bekleniyor.

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