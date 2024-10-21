CHP Milletvekili Nurten Yontar'dan Meme Kanseri Farkındalık Çağrısı

CHP Milletvekili Nurten Yontar’ın Cesur Farkındalık Çağrısı

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla peruğunu çıkararak dikkat çekti. Yontar, bu şekilde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı"na özel bir mesaj vermek istediğini belirtti.

Tedavi Sürecini Paylaştı

Yontar, ilk olarak 17 yıl önce meme kanseri ile karşılaştığını ve ardından yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından düzenli kontrollerini aksatmadığını vurguladı.

İkinci Kez Kanser Teşhisi

17 yıl aradan sonra bu yıl yeniden meme kanseri teşhisi konduğunu söyleyen Yontar, "Tetkiklerden sonra bir kanser kitlesine rastlandığını duyduğumda büyük bir endişe yaşadım. Ancak mücadelemi sürdürdüm," ifadesini kullandı.

Farkındalık Yaratmanın Önemi

Yontar ayrıca, Meclisteki konuşmasından sonra birçok kadının kendisine ulaşarak, destek mesajları gönderdiklerini, bu sayede farkındalığın arttığını ifade etti. "Bulaşıcı bir hastalık değil; kadınların defalarca karşılaştığı bir durum," dedi.

Erkekler için de Önemli

"Meme kanseri yalnızca kadınları etkilemiyor; erkekler de kontrollerini ihmal etmemeli," diye ekleyen Yontar, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çalışmaya Devam

Meclis’in tatil döneminde bile çalışmalarını bırakmayan Yontar, tedavilerine bağlı olarak gündemden kopmadan halkla iç içe olmaya devam ettiğini belirtti.

Tedavi Sürecinin Olumlu Yanları

Yontar, "Bahçem benim en büyük terapim oldu. Bu süreçte doğanın benim yanımda olduğunu hissettim," dedi ve aile desteğinin önemine vurgu yaptı. "Seçmenlerime karşı sorumluluklarımı eksiksiz yerine getirmeye yine devam edeceğim," şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığından Talep

Yontar, sağlıklı yaşam hedefleriyle ilgili Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak, erken teşhis için taramaların artırılmasını istedi. "Devlet hastanelerinde randevu süreleri kısaltılmalı," diye ekledi.

Meme kanserinin tedavisinin önemine dikkat çeken Yontar, "Pozitif düşünmek gerekir, hayata tutunmalıyız. Bizim ailelerimize ihtiyacımız var," diyerek destek mesajlarını çoğalttı.

TBMM Genel Kurulunda konuşması sırasında peruğunu çıkararak meme kanserine dikkati çeken CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, hastalık sürecini ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

TBMM Genel Kurulunda konuşması sırasında peruğunu çıkararak meme kanserine dikkati çeken CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, hastalık sürecini ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.