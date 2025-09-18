CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı İptali Talebi YSK'ye Taşındı

CHP delegenin 21 Eylül'deki 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebi, 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ye taşındı; başvuru yarın 15.30'da görüşülecek.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:11
CHP'nin 21 Eylül'de yapılması planlanan 22. Olağanüstü Kurultayının iptali talebi, ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler sonrası YSK'ye taşındı. Başvuru, kurul tarafından yarın ele alınacak.

Başvuru Süreci ve Kurul Kararları

Bir delege, söz konusu kurultayın iptali talebiyle önce Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İlçe kurulu, başvuruyu reddetti.

Red kararının ardından delege, itirazını Ankara İl Seçim Kuruluna sundu. İl seçim kurulu, ilçe seçim kurulunun kararının kesin olduğu gerekçesiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

YSK'ye Taşıma ve İnceleme Tarihi

Delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ne taşıdı. Kurul, başvuruyu yarın saat 15.30'da yapılacak toplantıda görüşecek.

