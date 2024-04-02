CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Balıkesir'in yeni başkanı Ahmet Akın görevine şükür namazı ve dua ile başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ahmet Akın, partisinin 74 yıl sonra kentteki zaferinin ardından göreve başladı. Akın, ilk resmi gününde tarihi Zağnos Paşa Camii'nde sabah namazı kıldıktan sonra esnaflar ve vatandaşlarla buluştu.

Balıkesir'deki 31 Mart Yerel Seçimleri'nden zaferle ayrılan CHP'nin yeni belediye başkanı Ahmet Akın, göreve başlama törenini tarihi bir ritüelle gerçekleştirdi. Yaklaşık yüzde 50 oy oranıyla seçilen Akın, kenti yönetme görevine Zağnos Paşa Camii'nde sabah namazı kılarak başladı.

Sabahın erken saatlerinde, tarihi Zağnos Paşa Camii'nde cemaatle birlikte namaz kılan Başkan Akın, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti ve Zağnos Paşa Türbesi'nde dua etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız," şeklinde konuştu.

Başkan Akın'ı cami bahçesinde karşılayan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, destek veren bir yaşlı teyzeyle karşılaşan Akın, teyzeye dua ederek karşılık verdi. Günün erken saatlerinde belediye personeliyle de buluşan Akın, yeni dönemde Balıkesir için umut dolu mesajlar verdi.