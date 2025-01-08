CHP'nin Gündem Değerlendirmesi: Asgari Ücret ve Enflasyon Eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Başarır: 'Asgari Ücret yetersiz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti heyeti ile görüştüğünü değerlendirerek, "Konuşulanlar, öncelikle 86 milyonu, tüm Türkiye'yi ikna etmeli. CHP'nin ikna olmasıyla olabilecek bir şey değil." dedi.

Enflasyon ve Emekli Mağduriyeti

Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. "Türkiye'de en düşük emekli maaşı alan işçi, Bağ-Kur ve memur emeklileri, asgari ücretle çalışanlar ve memurlar, yani toplam 40 milyon yurttaşımız mağdur edilmiştir," diyen Başarır, sahte verilerle milyonlarca çalışanın ve emeklinin mağdur edildiğine dikkat çekti. "TÜİK, hem vicdanen hem yasal büyük bir suç işlemiştir," ifadesini kullandı.

Asgari Ücretin Artırılması Gerekiyor

En düşük emekli maaşı ile geçinmeye çalışanların durumunu eleştiren Başarır, insanların pazar yerlerinde arta kalan gıdaları topladığını ve yardım almak zorunda kaldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyat artışlarına karşı boykot çağrısını eleştiren Başarır, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Hükümete Boykot Çağrısı

Başarır, "86 milyona sesleniyoruz, bu iktidarı boykot edin. Fahiş fiyatları, bu ülkedeki enflasyonu, ezilen milyonların hakkını aramak için biz Recep Tayyip Erdoğan'ı boykot ediyoruz. Herkesi de boykot etmeye davet ediyoruz," diyerek bir çağrıda bulundu.

Kamu Emekçilerine Eylem Çağrısı

Memur maaşlarına yapılacak zamlara dair eleştirilerde bulunan Başarır, konfederasyon ve sendikaların 13 Ocak Pazartesi günü bir günlük iş bırakma eylemi düzenleyeceğini hatırlattı. "Partimiz, Türkiye'deki tüm işçileri, memurları ve emeklileri direnmeye ve aylıklarına yapılacak zammı protesto etmeye çağırıyor," dedi.

Başarır, bir gazetecinin, “DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmede söylenenler CHP'yi ikna etti mi?” sorusuna ise "Konuşulanlar, öncelikle 86 milyonu tüm Türkiye'yi ikna etmeli. CHP'nin ikna olmasıyla olabilecek bir şey değil. Biz, 'Toplumsal uzlaşı, şehit ve gazilerin rızası şart. Meclis'te her şey şeffaf olarak görüşülmeli' dedik," yanıtını verdi.