CHP’nin “Hatay’da seçim yenileme” talebine YSK’dan ret cevabı geldi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan “Hatay” başvurusuna cevap verdi. CHP, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri için oyların tekrar sayılmasını ya da geçersiz oyların yeniden sayılmasını talep etmişti. Bu taleplerin reddedilmesi halinde CHP, seçimlerin Hatay’da yenilenmesini talep etmişti. YSK ise CHP’nin taleplerinin tümünü reddetti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin CHPli adayı Lütfü Savaş, Hatay’da depremde ölmüş seçmene oy kullandırıldığını iddia etmiş ve itiraz süreci devam ederken diğer adaya mazbata verilmesinin hukuksuz olduğunu belirtmişti. Savaş, durumla ilgili olarak YSK’ya gerekli itirazların yapıldığını ve gerekli taleplerde bulunduklarını açıklamıştı.

Ardahan ve Iğdır talepleri de reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu, Ardahan ve Iğdır için yapılmış olan seçim yenileme başvurularını da reddetti.

AK Parti, Ardahan ve Iğdır’da seçimlerin yenilenmesini talep etmişti. Yeniden Refah Partisi de Iğdır’ın Aralık ilçesinde seçim yenilemesi talebinde bulunmuştu. YSK, tüm talepleri geri çevirdi.