CHP'nin Olağan Kurultay Davası: İhtiyati Tedbir Talebi Reddedildi

CHP'nin Kurultayı ile İlgili Dava Süreci Devam Ediyor

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek olan 21. Olağanüstü Kurultayı için yapılan ihtiyati tedbir talebini reddetti. Aynı zamanda, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik açılan davanın duruşması 30 Haziran'a ertelendi.

Duruşmaya Katılım ve Gelişmeler

Duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Mahkeme hakimi, 6 Nisan'daki kurultayı ve o tarihte alınan kararların iptali talebiyle Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın, mevcut dosyayla birleştirildiğini açıkladı.

Avukatların Savunmaları

Avukat Üregen, 38. Olağan Kurultay'ın iptali talebinin, ortaya çıkan ciddi usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar sebebiyle açıldığını ifade etti. Üregen, “Kurultay iradesi net bir şekilde sakatlanmıştır. Yargılamanın bir an evvel sonuçlandırılması, hukuk güvenliği açısından zorunludur.” dedi.

Davalı avukatı Çağlar Çağlayan ise 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal talebinin hukuki geçerliliği olmadığına dikkat çekti. “Olağanüstü kurultayın iptalini talep etmenin hukuki bir karşılığı yoktur.” şeklinde konuştu.

Mahkemenin Kararı ve Duruşmanın Seyri

Mahkeme, duruşmanın ardından 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik ihtiyati tedbir talebini reddetti. Ayrıca, CHP Genel Merkezi'ne yazı yazarak, 4-5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olan parti tüzüğünün istenmesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da söz konusu kurultayla ilgili başlatılan soruşturmanın son durumunun bildirilmesi istendi.

Tanal’ın Açıklamaları

Duruşma sonrasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. Tanal, CHP'nin kamu düzenini bozmaya yönelik bir amacının bulunmadığını vurgulayarak, “Bu davanın aktif bir husumetle açılmadığı açıktır; tamamen siyasi bir amaç güdülmektedir.” dedi. Ayrıca, duruşmanın uzun sürmesinin hukuki sürece aykırı olduğunu belirtti.

Olayın Geçmişi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği olağan kurultaylara dair olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir usulsüzlük soruşturması başlatmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler ise kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmış, bu davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelendi. Duruşmanın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal adliye önünde açıklama yaptı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava 30 Haziran'a ertelendi. Duruşmanın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal adliye önünde açıklama yaptı.