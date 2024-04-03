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CHP'nin sevinci kursağında kaldı: Seçim iptal edildi!

31 Mart'ta CHP'nin adayı Deniz Yağan'ın kazandığı Kayseri'nin Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimleri, MHP'nin itirazı sonrası iptal edildi. CHP, karara itiraz edeceğini ve Pınarbaşı'nı yeniden kazanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 22:52
CHP'nin sevinci kursağında kaldı: Seçim iptal edildi!

Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimin iptal edilmesiyle ilgili gelişmeler devam ediyor. CHP'nin kazandığı ilçede seçim kurulu kararına göre tekrar sandık kurulacak. Pınarbaşı'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan yüzde 33,30'luk oranla 5 bin 82 oy alarak seçimi kazanmıştı. Ancak MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nun yüzde 31,18'lik oranla 4 bin 758 oy almasıyla seçim sonuçları tartışmalara yol açmıştı.

seçim

CHP'nin Seçim İptali Karşısındaki Tepkisi

CHP, Pınarbaşı ilçesinde uzun yıllar sonra kazandığı seçimin MHP'nin itirazları sonucu iptal edildiğini duyurdu. Partinin Kayseri il başkanlığından yapılan açıklamada, seçim kurulu tarafından verilen kararın halkın helal oyları ile kazanılan seçimi iptal ettiği belirtildi. Açıklamada, MHP'nin itirazlarının ardından seçim kurulu başkanının darp edildiği, tehdit edildiği ve hakaretlere maruz kaldığı ifade edildi. CHP, verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerini takip edeceklerini ve Pınarbaşı'yı halkın helal oylarını asla yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

Pınarbaşı'nın Yeni Seçim Süreci

Pınarbaşı ilçesinde yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden sandık kurulacak olması, ilçenin siyasi atmosferinde dikkate değer bir değişikliğe neden olabilir. Seçim sürecinin nasıl ilerleyeceği ve sonuçların ne yönde olacağı merakla bekleniyor.

Hak, Hukuk ve Adalet Mücadelesi Devam Ediyor

CHP'nin açıklamasında vurguladığı gibi, halkın iradesine sahip çıkma ve adaletin sağlanması için mücadele devam ediyor. Pınarbaşı'da yaşanan bu süreç, Türkiye'nin genel siyasi atmosferi ve yerel seçimlerin önemi açısından da önemli bir konumda yer alıyor.

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