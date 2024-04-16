CHP'nin vekil sayısı değişti: TBMM'deki sandalye dağılımı güncellendi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında CHP'nin Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, kendi illerinde belediye başkanı seçildi. Bu durum, CHP'nin TBMM'deki vekil sayısında değişikliğe neden oldu.

Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamasıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi ve böylece CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi. Aynı zamanda, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'ye katılmasıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrasında, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.

Bununla birlikte, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat etmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.

Yeni sandalye dağılımına göre TBMM'de partilerin milletvekili sayıları şu şekilde oldu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 265

Cumhuriyet Halk Partisi: 125

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57

Milliyetçi Hareket Partisi: 50

İYİ Parti: 38

Saadet Partisi: 20

Demokrasi ve Atılım Partisi: 15

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokrat Parti: 3

Emek Partisi: 2

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Demokratik Sol Parti: 1

Bağımsız Milletvekili: 5

Toplam: 594