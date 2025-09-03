CHP Saraçhane Mitingi Davasında Ara Karar: 13 Tutuklu Tahliye Edildi

CHP Saraçhane Mitingi Davasında Ara Karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 1 Temmuz akşamı Saraçhane'de düzenlenen CHP mitingi sonrası güvenlik güçlerine mukavemet iddiasıyla hakkında dava açılan 35 sanığın duruşmasında ara karar açıklandı.

Duruşma ve mahkeme kararı

İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 13 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmayı İBB Başkan Vekili Nuri Arslan ile bazı CHP'liler de izledi. Savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme ara kararında, tutuklu 13 sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 19 Eylül'e ertelendi.

İddianamenin içeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel in katılımıyla Fatih'teki İBB Saraçhane Binası önünde "Mücadelemizin 100. gününde halkımızı, milletin evine Saraçhane’ye bekliyoruz" konulu etkinliğin CHP'nin kurumsal hesaplarından ve basın yoluyla duyurulduğu ifade ediliyor.

İddianamede, saat 16.00 itibarıyla Güvenlik Şube ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı, etkinliğin yaklaşık 20 bin kişilik katılımla başladığı ve 22.05'te sona erdiği kaydediliyor.

Etkinlik sona erdiğinde İBB Binası karşısındaki 50. Yıl Parkı içinde toplanan yaklaşık 500 kişilik bir grubun dağılmayıp eylemlerine devam ettiği, Çevik Kuvvet hattına bazı zarar verici maddeler atıldığı ve kalkanlara yüklenilerek slogan atıldığı belirtiliyor. Üç kez dağılmaları yönünde uyarı yapıldığı ancak grubun dağılmadığı anlatılıyor.

Grubun dağılmaması üzerine saat 23.00 sıralarında Şehzadebaşı Camisi yönüne hareket ederken Çevik Kuvvet unsurlarınca çevrildikleri ve güç kullanılarak yakalandıkları, yarım saat sonra Vezneciler Metro Durağı civarında eyleme devam eden bir başka grubun daha görüldüğü, uyarıldıkları ancak dağılmadıkları için gözaltına alındıkları iddianamede yer alıyor.

Soruşturma ve ceza talebi

İddianamede, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 35 sanığın her biri için altışar aydan üçer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.